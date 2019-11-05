Гончарук раскрыл, что будет с зарплатами учителей

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.

Премьер сообщил, что его команда "максимально пыталась найти средства", чтобы повысить зарплаты педагогам, и пришла к выводу, - повышение будет, однако "далеко не такое, какое нам хотелось бы".

Читайте колонку: Популизм на марше. Зарплаты учителям и выборы

Во время предвыборной кампании у кандидата Владимира Зеленского заявили, что для повышения зарплаты учителям до $4000 нужно суммарно всего $200 млн. Оппоненты подсчитали, что команда кандидата ошиблась примерно в 1000 раз: если умножить количество учителей в стране (500 000) на $4000, выйдет $24 млрд в год. У Зеленского извинились за ошибку.

На днях глава Минэкономразвития Милованов опубликовал сравнительную таблицу с вопросом: где самая большая средняя зарплата?

Читайте также: В Минобразования объяснили, будут ли учителям повышать зарплаты