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Гончарук раскрыл, что будет с зарплатами учителей

Гончарук раскрыл, что будет с зарплатами учителей - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
05.11.2019, 06:28

Для "достаточного повышения" зарплат педагогов, заявил премьер, нужен больший рост экономики - "чтобы продуцировать больше ресурсов и налогов"

Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.

Премьер сообщил, что его команда "максимально пыталась найти средства", чтобы повысить зарплаты педагогам, и пришла к выводу, - повышение будет, однако "далеко не такое, какое нам хотелось бы".

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Во время предвыборной кампании у кандидата Владимира Зеленского заявили, что для повышения зарплаты учителям до $4000 нужно суммарно всего $200 млн. Оппоненты подсчитали, что команда кандидата ошиблась примерно в 1000 раз: если умножить количество учителей в стране (500 000) на $4000, выйдет $24 млрд в год. У Зеленского извинились за ошибку.

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