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В Минобразования объяснили, будут ли учителям повышать зарплаты

В Минобразования объяснили, будут ли учителям повышать зарплаты - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба МОН)
25.09.2019, 13:57

Анна Новосад отметила, что в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция осталась на уровне этого года

В следующем году повышение зарплат учителей пока не планируется. Об этом в интервью BBC News Украина заявила министр образования и науки Анна Новосад.

Отвечая на вопрос, на какой уровень зарплат могут ожидать учителя со следующего года, учитывая этот проект бюджета, Новосад сказала: "Буду откровенной - в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция, это средства на заработную плату, осталась на уровне этого года, плюс индексация".

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По словам министра, ведомство настроено выполнять нормы закона об образовании, где речь идет о том, что к 2023 году заработная плата должна составлять четыре минимальных прожиточных минимума (прожиточный минимум сейчас - 1936 грн. - ред.).

"К этому мы должны идти. Мы должны в ближайшее время показать обществу, как мы будем это делать. Конечно, тот уровень заработных плат, особенно у воспитателей, мастеров производственного обучения, является недопустимым", - считает министр.

  • 23 сентября Новосад заявляла, получает вдвое меньше зарплаты, чем трактористы летом.

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зарплата учитель Анна Новосад
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