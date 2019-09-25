В Минобразования объяснили, будут ли учителям повышать зарплаты

В следующем году повышение зарплат учителей пока не планируется. Об этом в интервью BBC News Украина заявила министр образования и науки Анна Новосад.
Отвечая на вопрос, на какой уровень зарплат могут ожидать учителя со следующего года, учитывая этот проект бюджета, Новосад сказала: "Буду откровенной - в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция, это средства на заработную плату, осталась на уровне этого года, плюс индексация".
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По словам министра, ведомство настроено выполнять нормы закона об образовании, где речь идет о том, что к 2023 году заработная плата должна составлять четыре минимальных прожиточных минимума (прожиточный минимум сейчас - 1936 грн. - ред.).
"К этому мы должны идти. Мы должны в ближайшее время показать обществу, как мы будем это делать. Конечно, тот уровень заработных плат, особенно у воспитателей, мастеров производственного обучения, является недопустимым", - считает министр.
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