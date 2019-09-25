Министр образования сказала, что может измениться в 5-11 классах

Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что есть четкий план как будет внедрена реформа базовой школы, 5-9 классы. Об этом она сказала в интервью BBC News Украина.

"Что главное - мы уже имеем иметь четкий план, как мы будем внедрять реформу. Начнем с того, что утвердим проект Государственного стандарта образования (требования к обязательным результатам обучения, - ред.). Далее нужно разрабатывать программы на основе стандарта, разрабатывать повышение квалификации учителей. И работать над тем, чтобы появилось новое образовательное пространство и в базовой школе", - отметила Новосад.

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Отвечая на вопрос, что может измениться в 5-11 классах прямо сейчас, министр сказала: "Для тех, кто еще не в реформе, точечно будут меняться программы обучения. Мы думаем над отдельным сквозным курсом повышения квалификации учителей - например, как развивать креативность, как работать с задачами, в команде. Такие вещи, которые могут использовать учителя независимо от предмета".

Она уточнила, что Минобразования хочет, не дожидаясь старта реформы базовой школы, дать учителям инструмент, как менять образовательный процесс. "То есть отдельные точечные изменения в программах и обучение учителей - это то, что мы хотели бы сделать в ближайшее время", - объяснила она.

Министр подчеркнула, одна из задач - это завершить изменения в начальной школе.