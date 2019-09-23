Меньше, чем у трактористов. Министр образования о своей зарплате

Анна Новосад (Фото: пресс-служба МОН)

Министр образования Анна Новосад заявила, что получает вдвое меньше зарплаты, чем трактористы летом. Об этом она сказала в интервью Украинской правде. Жизнь.

По ее словам, она недавно встречалась с представителем крупного аграрного бизнеса, который вкладывает средства в профессиональное образование.

"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70 000 - 80 000 грн зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра", - объясняет важность профтехобразования Новосад.

Она считает, что после школы выпускник или выпускница должны выбирать: они хотят получить рабочую квалификацию и быстро выйти на рынок труда, или получить высшее образование.

"И та, и та сфера должны быть адекватно, эффективно построены. Не может быть приоритетом или то, или то", - уточнила Новосад.