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Меньше, чем у трактористов. Министр образования о своей зарплате

Меньше, чем у трактористов. Министр образования о своей зарплате - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба МОН)
23.09.2019, 13:48

Анна Новосад сравнила свою зарплату с зарплатой тракториста летом, оказалось, что она получает вдвое меньше

Министр образования Анна Новосад заявила, что получает вдвое меньше зарплаты, чем трактористы летом. Об этом она сказала в интервью Украинской правде. Жизнь.

По ее словам, она недавно встречалась с представителем крупного аграрного бизнеса, который вкладывает средства в профессиональное образование.

"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70 000 - 80 000 грн зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра", - объясняет важность профтехобразования Новосад.

Она считает, что после школы выпускник или выпускница должны выбирать: они хотят получить рабочую квалификацию и быстро выйти на рынок труда, или получить высшее образование.

"И та, и та сфера должны быть адекватно, эффективно построены. Не может быть приоритетом или то, или то", - уточнила Новосад.

  • 12 сентября Новосад заявила, что намерена продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками.
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тракторист зарплата Анна Новосад
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