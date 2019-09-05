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Новый министр образования определила свои топ-цели

Новый министр образования определила свои топ-цели - Фото
Анна Новосад (фото - facebook.com/Anna Novosad)
05.09.2019, 13:30

Анна Новосад рассказала о своих главных целях на должности министра образования

Министр образования и науки Анна Новосад попытается ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич. Об этом сообщает НВ.

Говоря о трех основных задачах, которые она хотела бы реализовать за время своей работы в правительстве, Новосад сказала: "Изменение управления и финансирования высшего образования и науки  - лучшие должны получить ресурсы и автономию".

Она также подчеркнула, что важно ускорить реформу новой украинской школы и построить престижное, современное и профессиональное образование.

  • 30 августа сообщалось, что 50-й номер в партии Слуга народа Новосад поменяла депутатский мандат на министерское кресло. Новой главе Министерства образования 29 лет. 

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минобразования лилия гриневич цели Анна Новосад Слуга народа
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