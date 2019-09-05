Новый министр образования определила свои топ-цели

Министр образования и науки Анна Новосад попытается ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич. Об этом сообщает НВ.
Говоря о трех основных задачах, которые она хотела бы реализовать за время своей работы в правительстве, Новосад сказала: "Изменение управления и финансирования высшего образования и науки - лучшие должны получить ресурсы и автономию".
Она также подчеркнула, что важно ускорить реформу новой украинской школы и построить престижное, современное и профессиональное образование.
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