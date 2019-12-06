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Гончарук: У нас с Аваковым - совместный план

Гончарук: У нас с Аваковым - совместный план - Фото
Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.12.2019, 17:33

По словам премьера, важнейший проект этого плана - создание службы спасения "112"

У премьер-министра Алексея Гончарука есть "совместный план" с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, одобренный правительством. Об этом Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.

"С Арсеном Аваковым у меня рабочие отношения. У нас есть совместный план, который согласован в целом правительством", - сказал он.

По словам Гончарука, важнейший проект этого плана - создание службы спасения "112". Она будет координировать работу пяти служб: службы скорой помощи, ГСЧС, пожарных, полицию и службу газа.

"Одна из главных целей нашего правительства в следующем году – спасти максимальное количество жизней или здоровья людей..." – сказал премьер.

"Поэтому я рассматриваю сотрудничество с министром Аваковым через призму конкретных дел и проектов. Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем", - добавил он.

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мвд арсен аваков игорь коломойский алексей гончарук
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