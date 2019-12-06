Гончарук: У нас с Аваковым - совместный план

У премьер-министра Алексея Гончарука есть "совместный план" с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, одобренный правительством. Об этом Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.
"С Арсеном Аваковым у меня рабочие отношения. У нас есть совместный план, который согласован в целом правительством", - сказал он.
По словам Гончарука, важнейший проект этого плана - создание службы спасения "112". Она будет координировать работу пяти служб: службы скорой помощи, ГСЧС, пожарных, полицию и службу газа.
"Одна из главных целей нашего правительства в следующем году – спасти максимальное количество жизней или здоровья людей..." – сказал премьер.
"Поэтому я рассматриваю сотрудничество с министром Аваковым через призму конкретных дел и проектов. Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем", - добавил он.
Читайте также: Большинство украинцев не доверяют полиции и прокуратуре - опрос