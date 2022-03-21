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Зеленский – жителям юга: Как только мы к вам прорвемся, для оккупантов будет черная полоса

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21.03.2022, 21:04

Президент Владимир Зеленский отдельно обратился к жителям "свободного юга Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным туристам на танках". Он обратился к Бердянску, Каховке, Энергодару, Мариуполю, Мелитополю, а также к Херсону, где сегодня оккупанты стреляли в людей, вышедших на улицы за свою свободу.

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Зеленский отметил, что сегодня в свободных жителей Херсона стреляли "рабы пропаганды, которая подменяет их сознание, рабы, которые привыкли паковать в автозаки всех, даже бабушек с чистым белым плакатом".

"Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели столько свободных людей... у которых нет страха перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают свободу как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей", – отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня вместе с жителями Херсона, в которых стреляли оккупанты, была вся Украина.

"Херсон, держись! Мы никогда не забудем эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все вместе с вами. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу", – сказал Зеленский.

Он пообещал, что как только защитники Украины смогут прорваться к херсонцам, каждого оккупанта, который стрелял в мирных жителей, будет ждать "черная полоса".

"И то же ожидает белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками. Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет в Мелитополе и Каховке", – отметил президент.

"Сопротивление для украинцев – это свойство души. И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит. Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом", – сказал Зеленский.

Он назвал подвигом протесты жителей южных городов. "Это счастье, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина", – отметил президент.

Он заверил, что Украина заставит оккупантов забыть дорогу в нашу страну.

"За каждого украинца мы боремся! И обо всех помним! И каждому, и каждой благодарны. Как людям, так и этим прекрасным городам. Как и Львову, как и Франковску, Хмельницкому, Черновцам, Тернополю, Луцку, нашему Ужгороду... Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому... Виннице, Ровно... Черкассам, Полтаве... Одессе! Тем, кого, возможно, редко упоминают в речах. Но кто заботится о нашем общем будущем", – сказал президент.

"Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы. Делайте все для защиты нашего государства, для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней", – отметил Зеленский.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Херсон
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