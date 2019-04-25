Гонтарева рассказала, когда последний раз общалась с Порошенко

Валерия Гонтарева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева последний раз виделась с президентом Петром Порошенко до того, как оставила свой пост. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Последний раз я общалась с президентом два года назад, перед тем, как уйти из НБУ. Выбор украинского народа таков, каков он есть, я голосовала за Порошенко и таких, как я, в стране - 25%. Это радует", - отметила Гонтарева.

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В этом интервью Гонтарева назвала действия ГПУ по делу Сергея Курченко акцией по дискредитации ее и всех сделанных ее командой реформ финсектора.

Корреспондент напомнил ей о вопросе, который задал на дебатах Владимир Зеленский, победивший на выборах президента, действующему главе государства: "Почему Гонтарева прячется в Лондоне?"

Комментируя его, экс-глава Нацбанка сообщила, что уже семь месяцев живет и работает в Лондоне. "Я работаю в известном экономическом институте мира - Лондонской школе экономики (LSE)... Очень горжусь своей работой и достигнутыми реформами... Потому как я могу комментировать эти нелепые обвинения", - сказала Гонтарева.