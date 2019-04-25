Гонтарева: Действия ГПУ по делу Курченко - дискредитация реформ

Валерия Гонтарева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала действия ГПУ по делу Сергея Курченко акцией по дискредитации ее и всех сделанных ее командой реформ финсектора. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Как вы помните, началось это за три дня до первого тура выборов. Сначала были подозрения от продажного прокурора Кулика, которые он вносил в 5 утра в реестры по фейковых бумагах, привоз из Австрии - и обо всем этом объявил сам генпрокурор. Затем было три полностью неправомерных решения судов по ПриватБанку: обжалована национализация, обжалованы связанные лица и обжалована персональная гарантия Коломойского по финансовому поручительству поруки. Это полное правовой беспредел", - отметила Гонтарева.

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Корреспондент напомнил ей о вопросе, который задал на дебатах Владимир Зеленский, победивший на выборах президента, действующему главе государства Петру Порошенко: "Почему Гонтарева прячется в Лондоне?»

Комментируя его, экс-глава Нацбанка сообщила, что уже семь месяцев живет и работает в Лондоне. "Я работаю в известном экономическом институте мира - Лондонской школе экономики (LSE)... Очень горжусь своей работой и достигнутыми реформами... Потому как я могу комментировать эти нелепые обвинения", - сказала Гонтарева.

Напомним, на сайте ГПУ появились повестки для Валерии Гонтаревой, экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко. Их вызывают для вручения подозрений и допроса по делу о махинациях Сергея Курченко на 18 млрд грн.