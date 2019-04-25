Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 12:35

Гонтарева: Действия ГПУ по делу Курченко - дискредитация реформ

Гонтарева: Действия ГПУ по делу Курченко - дискредитация реформ - Фото
Валерия Гонтарева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава НБУ назвала действия ГПУ по делу Сергея Курченко акцией по дискредитации ее и реформ ее команды

Реклама
Реклама

Экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала действия ГПУ по делу Сергея Курченко акцией по дискредитации ее и всех сделанных ее командой реформ финсектора. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Как вы помните, началось это за три дня до первого тура выборов. Сначала были подозрения от продажного прокурора Кулика, которые он вносил в 5 утра в реестры по фейковых бумагах, привоз из Австрии - и обо всем этом объявил сам генпрокурор. Затем было три полностью неправомерных решения судов по ПриватБанку: обжалована национализация, обжалованы связанные лица и обжалована персональная гарантия Коломойского по финансовому поручительству поруки. Это полное правовой беспредел", - отметила Гонтарева.

Реклама

Корреспондент напомнил ей о вопросе, который задал на дебатах Владимир Зеленский, победивший на выборах президента, действующему главе государства Петру Порошенко: "Почему Гонтарева прячется в Лондоне?»

Комментируя его, экс-глава Нацбанка сообщила, что уже семь месяцев живет и работает в Лондоне. "Я работаю в известном экономическом институте мира - Лондонской школе экономики (LSE)... Очень горжусь своей работой и достигнутыми реформами... Потому как я могу комментировать эти нелепые обвинения", - сказала Гонтарева.

Напомним, на сайте ГПУ появились повестки для Валерии Гонтаревой, экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко. Их вызывают для вручения подозрений и допроса по делу о махинациях Сергея Курченко на 18 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: валерия гонтарева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 