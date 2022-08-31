Горбачев был преступником и лидером криминальной партии — министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что умерший последний лидер СССР Михаил Горбачев был преступником и лидером криминальной партии. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, когда в 1982-1985 годах генеральные секретари КПСС умирали один за другим, Горбачев вызывал эйфорию на Западе, так как был запущен процесс конца Холодной войны и воссоединения Германии.

Он отметил, что Горбачев был "лидером криминальной партии, а натуру не изменишь даже гласностью".

"Хотя он способствовал расколу партийного монолита и литовцы с другими умело использовали ситуацию для восстановления независимости, он был преступником с точки зрения демократического государства, который приказал жестко подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Аты, Баку и других городах. Покаяния не было", — написал Анушаускас.

Глава минобороны Литвы сказал, что единственным плюсом правления Горбачева был развал СССР.

"Это такая память, хотя о мертвых говорят либо хорошо, либо ничего. Ну, не в этот раз. Он положил конец Холодной войне и разрушил Берлинскую стену? Нет, это сделали народы, которые стремились к свободе", — резюмировал он.

В 2016 году в одном из интервью Горбачев заявил, что считает правильным решение Владимира Путина оккупировать Крым и он поступил бы так же в аналогичной ситуации. "Единственная настоящая причина, по которой я не делал этого, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал бы и Крым был бы его частью", – заявил Горбачев тогда. За это ему запретили въезд в Украину.

30 июня Михаил Горбачев скончался на 92-м году, сообщили российские медиа со ссылкой на представителей больницы, где бывший политик находился.

Горбачев родился 2 марта 1931 года. Он прожил дольше всех советских лидеров.

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Дмитрий Гриниченко

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