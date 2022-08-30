UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умер Михаил Горбачев

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 23:22
Умер Михаил Горбачев - Фото
Фото: EPA

На 92-м году жизни скончался последний лидер СССР Михаил Горбачев, сообщили российские медиа со ссылкой на представителей больницы, где бывший политик находился.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Горбачев был очень болен и последние три года фактически жил в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет, проблемы с почками.
Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.
  • В 2016 году в одном из интервью Горбачев заявил, что считает правильным решение Владимира Путина оккупировать Крым и он поступил бы так же в аналогичной ситуации. "Единственная настоящая причина, по которой я не делал этого, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал бы и Крым был бы его частью", – заявил Горбачев тогда. За это ему запретили въезд в Украину.
  • Горбачев родился 2 марта 1931 года.
  • Он прожил дольше всех советских лидеров.

Читайте также: Путин заявил, что НАТО нарушило "обещание" не расширяться. Горбачев называл это мифом

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия ссср Михаил Горбачев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 