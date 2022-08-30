Умер Михаил Горбачев

На 92-м году жизни скончался последний лидер СССР Михаил Горбачев, сообщили российские медиа со ссылкой на представителей больницы, где бывший политик находился.

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Горбачев был очень болен и последние три года фактически жил в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет, проблемы с почками.

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

В 2016 году в одном из интервью Горбачев заявил, что считает правильным решение Владимира Путина оккупировать Крым и он поступил бы так же в аналогичной ситуации. "Единственная настоящая причина, по которой я не делал этого, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал бы и Крым был бы его частью", – заявил Горбачев тогда. За это ему запретили въезд в Украину.

Горбачев родился 2 марта 1931 года.

Он прожил дольше всех советских лидеров. Читайте также: Путин заявил, что НАТО нарушило "обещание" не расширяться. Горбачев называл это мифом

Андрей Водяный

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