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"Гореть оккупантам в аду". Мариуполь под шквалом российской артиллерии – глава ДонОГА

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 17:03
Мариуполь под обстрелами (Скриншот видео Павла Кириленко)

Российские оккупанты наносят артиллерийские удары по всем районам Мариуполя, десятки раненых. Об этом в Telegram-канале написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Мариуполь — под шквалом российской реактивной артиллерии... Обстрелы не прекращаются", – отметил он.

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По его словам, войска РФ специально разрушают объекты критической и коммунальной инфраструктуры: "Один из залпов они нанесли по коммунальному предприятию "Коммунальщик", поставив под угрозу городское хозяйство, которое обеспечивает жизнедеятельность города".

Кириленко уточнил, что на данный момент обстрелы продолжаются. По оперативной информации, уже известно о 21 раненом. Сколько погибших — данных пока нет.

"Это очередное преступление Российской Федерации против Украины, против человечности. Гореть в аду оккупантам", – отметил глава ОГА.

В штабе ООС сообщают, что сегодня захватчики хладнокровно расстреляли жилой район Кирова в Мариуполе. Повреждены автомобили, жилые дома и гаражи: "Количество погибших и раненых уточняется. Не забудем и не простим".

"Гореть оккупантам в аду". Мариуполь под шквалом российской артиллерии – глава ДонОГА

"Гореть оккупантам в аду". Мариуполь под шквалом российской артиллерии – глава ДонОГА

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Валерия Кондратова
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