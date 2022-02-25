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Город Счастье в результате обстрелов оккупантов разрушен на 80% – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 22:36

По информации главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, город Счастье в результате обстрелов российских оккупантов разрушен на 80%, в Новоайдаре взорваны "новый" и "старый" мосты.

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Обстрелы не утихают, отметил Гайдай. Поэтому жители Счастья не могли эвакуироваться. Но утром определенное число людей смогли эвакуироваться собственным ходом.

Россияне обстреляли из Градов школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель.

Завтра власти снова попытаются организовать эвакуацию.

В Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Есть одна погибшая.

Золотое и Новотошковское тоже обстреливают.

В Нижнем повреждены жилые дома.

В Попасной застряли два поезда с эвакуированными, потому что в соседней Камышевахе обстрелом разбило железнодорожный путь. По словам главы ОГА, если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище, так как Попасную сейчас обстреливают – повреждены админздание и жилой дом.

Он также опроверг фейк о том, что якобы Северодонецк, Лисичанск и Рубежное больше не подчиняются Украине. "Ложь!!! Были, есть и будут Украина! ВСУ все для этого делают!" – написал Гайдай.

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Вадим Ребрина
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