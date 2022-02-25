Резников — российским матерям и женам: Не отправляйте своих мужчин на верную смерть
Министр обороны Алексей Резников обратился к российским женам и матерям с призывом прятать своих мужчин и не отправлять их на верную смерть в Украине, потому что их будут убивать из каждого окна. Об этом он написал в Facebook.
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"За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи", – заверил Резников.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин стал убийцей не только украинцев, но и россиян.
По словам Резникова, в армию по всей России срочно забирают "совсем мальчишек" без минимальных боевых навыков. Контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле и что их ждет.
"Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов", – написал Резников.
Он призвал россиян выходить на улицы и требовать остановить войну, вывести российскую армию из Украины.
"Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы еще можете все изменить, чтобы не жалеть потом. Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", – отметил министр обороны.
- По данным Минобороны, с начала открытого широкомасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено около 2800 российских оккупантов.
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