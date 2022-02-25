С начала вторжения в Украину уничтожено около 2800 российских оккупантов – Минобороны
25.02.2022, 16:48
С начала открытого широкомасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено около 2800 российских оккупантов. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.
На 15:00, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):
Танки – до 80.
Боевые бронированные машины разных типов – 516.
Самолеты – 10.
Вертолеты – 7.
Личный состав – 2800.
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