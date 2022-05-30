Город в Николаевской области попал под обстрел, серьезно разрушен центр – горсовет

В ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел. В центре города есть разрушения. Об этом сообщает Новобужский горсовет.

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"Уважаемые новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома или в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 23:41, сообщение об обстреле Нового Буга появилось в 23:58.

28 мая Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области, попали в промышленное предприятие.

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Наталия Медведева

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