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Город в Николаевской области попал под обстрел, серьезно разрушен центр – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 01:24
Город в Николаевской области попал под обстрел, серьезно разрушен центр – горсовет - Фото
Иллюстративное фото: НГУ

В ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел. В центре города есть разрушения. Об этом сообщает Новобужский горсовет.

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"Уважаемые новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома или в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 23:41, сообщение об обстреле Нового Буга появилось в 23:58.

  • 28 мая Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области, попали в промышленное предприятие.

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Наталия Медведева
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николаевская область новый буг обстрел
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