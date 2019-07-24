Госдеп: Мы будем работать с новой властью в Украине

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Государственный департамент США поздравил Украину с проведением парламентских выборов и отметил, что их ход четко показывает приверженность украинцев к демократическим идеалам. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Госдеп заявил о своей готовности сотрудничать с Украиной, помогать в реформах и поддерживать в условиях российской агрессии.

“Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для обеспечения успеха страны. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильной, успешной, демократической и безопасной государства в его международно признанных границах”, - говорится в сообщении.

ЦИК обработал 98,95% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,14%.

22 июля общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.