Госдеп: Нормандская встреча может приблизить суверенитет Украины

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И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер считает, что результаты нормандского саммита могут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает МИД Украины по результатам встречи министра иностранных дел Вадима Пристайко и Рикера на полях 26-го министерского заседания ОБСЕ.

Рикер также приветствовал разведение сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом и отметил, что США и впредь будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества.

25 ноября президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении , что намерен добиваться на нормандской встрече восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также возвращения пленных.

Владимир Зеленский видеообращении 15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

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