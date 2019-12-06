Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Госдеп: Нормандская встреча может приблизить суверенитет Украины

Госдеп: Нормандская встреча может приблизить суверенитет Украины - Фото
Фото: EPA
06.12.2019, 12:40

Помощник госсекретаря США Филип Рикер встретился с Вадимом Пристайко

И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер считает, что результаты нормандского саммита могут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает МИД Украины по результатам встречи министра иностранных дел Вадима Пристайко и Рикера на полях 26-го министерского заседания ОБСЕ.

Рикер также приветствовал разведение сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом и отметил, что США и впредь будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества.

Читайте также: Приняли пять сценариев реинтеграции. Зеленский провел совещание

Напишите нам
встреча в нормандском формате нормандская встреча госдеп сша суверенитет украины
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 