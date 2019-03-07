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07.03.2019, 12:40

Госдеп поддержал заявление Йованович по Холодницкому

Госдеп поддержал заявление Йованович по Холодницкому - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель госсекретаря США поддержал заявление Мари Йованович о необходимости уволить главу САП

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США поддерживают заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу САП Назара Холодницкого. Об этом заявил на пресс-конфнренции заместитель госсекретаря США Девид Хейл, передает корреспондент LIGA.net.

"Посол Йованович представляет в Украине президента США. И США поддерживают ее заявления", - сказал он.

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Хейл отметил, что США хотят того же, чего хочет украинский народ, как это было заявлено во время Революции Достоинства. "Украинский народ сделал свой выбор в пользу прозрачности, подотчетности и эффективного управления. Важно, чтобы институции в Украине возглавляли люди, которые преданы таким принципам.

Особенно если речь идет об институциях, которые должны следить за соблюдением этих принципов", - добавил он.

5 марта Йованович призвала украинские власти уволить Холодницкого из-за того, что он "был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности".

30 марта прошлого года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняли в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ. 26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.

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Теги: дэвид хейл, госдеп, сап, назар холодницкий, мари йованович
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