Госдеп США о предложении Сената признать РФ спонсором терроризма: Может иметь последствия
В Государственном департаменте США считают, что есть "более эффективные способы" привлечь Россию к ответственности, чем признание ее как государства-спонсора терроризма, что "может иметь ряд негативных последствий". Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга.
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Миллер утверждает – США продолжают "принимать такие меры, накладывая санкции на российских чиновников, российские компании, вводя экспортный контроль, ослабляющий российскую военную машину, и мы будем продолжать делать эти шаги".
Он добавил, что США озабочены усилением сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе действиями России, нарушающими многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и будут продолжать давать это понять и работать с союзниками в регионе.
- 24 июня страны Европейского Союза официально ввели 14-й пакет санкций против России. Его центральным элементом стали санкции против российского сжиженного газа. Евросоюз не запрещает его импорт, но европейские терминалы больше не будут использоваться для реэкспорта LNG в третьи страны.