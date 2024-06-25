Госдеп США о предложении Сената признать РФ спонсором терроризма: Может иметь последствия

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США считают, что есть "более эффективные способы" привлечь Россию к ответственности, чем признание ее как государства-спонсора терроризма, что "может иметь ряд негативных последствий". Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга.

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Миллер утверждает – США продолжают "принимать такие меры, накладывая санкции на российских чиновников, российские компании, вводя экспортный контроль, ослабляющий российскую военную машину, и мы будем продолжать делать эти шаги".

Он добавил, что США озабочены усилением сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе действиями России, нарушающими многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и будут продолжать давать это понять и работать с союзниками в регионе.