Держдеп США щодо пропозиції Сенату визнати РФ спонсором тероризму: Може мати негативні наслідки
У Державному департаменті США вважають, що є "більш ефективні способи" притягнути Росію до відповідальності, ніж визнання її як держави-спонсора тероризму, що "може мати низку негативних наслідків". Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.
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Міллер стверджує – США і далі "вживають таких заходів, накладаючи санкції на російських чиновників, російські компанії, запроваджуючи експортний контроль, який послаблює російську військову машину, і ми продовжуватимемо робити ці кроки".
Він додав, що США стурбовані посиленням співпраці між Росією і КНДР, зокрема діями Росії, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, і надалі даватимуть це зрозуміти і працюватимуть з союзниками в регіоні.
- 24 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії. Його центральним елементом стали санкції проти російського зрідженого газу. Євросоюз не забороняє його імпорт, але європейські термінали більше не використовуватимуться для реекспорту LNG у треті країни.