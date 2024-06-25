Держдеп США щодо пропозиції Сенату визнати РФ спонсором тероризму: Може мати негативні наслідки

У Держдепі наголосили – США і далі вживають "вживати заходів" проти Росії, зокрема впроваджуючи санкції

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США вважають, що є "більш ефективні способи" притягнути Росію до відповідальності, ніж визнання її як держави-спонсора тероризму, що "може мати низку негативних наслідків". Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

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Міллер стверджує – США і далі "вживають таких заходів, накладаючи санкції на російських чиновників, російські компанії, запроваджуючи експортний контроль, який послаблює російську військову машину, і ми продовжуватимемо робити ці кроки".

Він додав, що США стурбовані посиленням співпраці між Росією і КНДР, зокрема діями Росії, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, і надалі даватимуть це зрозуміти і працюватимуть з союзниками в регіоні.