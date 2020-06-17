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Госдеп США одобрил продажу Украине патрульных катеров на $600 млн

Госдеп США одобрил продажу Украине патрульных катеров на $600 млн - Фото
Фото: US Navy
17.06.2020, 23:49

Конгресс США уведомили о согласии Госдепа на возможную продажу Украине до патрульных катеров Mark VI на общую сумму в $600 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн. О соответствующем решении уведомили Конгресс США. Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

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Отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44 и др.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Украина использует корабли для "защиты территориальных вод и защиты интересов на море". Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.

  • Ранее сегодня сообщалось, что управление оборонного сотрудничества посольств США приняло оборудование на $60 млн для последующей передачи Украине.
Наталия Медведева
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