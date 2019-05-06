Госдеп: Уникально, что в Украине президент и премьер - евреи

Элан Карр (фото - скриншот из видео)

Спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр назвал то, что в Украине новоизбранный президент и премьер-министр имеют еврейское происхождение, уникальным. Он заявил об этом на Kyiv Jewish Forum в понедельник, 6 мая.

"Уникально, что в Украине был избран президент еврейского происхождения, и премьер-министр Украины - тоже еврей", - говорит Карр.

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Он добавил, что намерен встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Kyiv Jewish Forum-2019 - первая международная еврейская конференция, которая проходит в Киеве 5-7 мая. В рамках форума делегаты обсуждают отношения Израиля и Украины.

Среди спикеров форума: премьер-министр Украины Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Павел Климкин.

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