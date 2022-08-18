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Госдепартамент об оружии: Никому не нужно, чтобы война выплеснулась из Украины в Европу

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 14:25
Госдепартамент об оружии: Никому не нужно, чтобы война выплеснулась из Украины в Европу - Фото
Нэд Прайс (Фото - скриншот из видео)

В рамках военной помощи США предоставляет Украине именно то, что необходимо для отражения российской агрессии, но при этом старается не переходить черту, которая сделает НАТО прямым участником войны с Россией. Об этом сказал на брифинге пресс-представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.  

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На вопрос журналиста о том, почему США не передают Украине более мощное наступательное оружие, чтобы ускорить окончание войны, Прайс ответил, что ограничения установлены из опасений вызвать эскалацию военных действий за пределы границ Украины.

"Мы предоставляем именно то, что нужно нашим украинским партнерам для защиты от внешнего агрессора. В то же время мы также ясно дали понять, что не в интересах Украины, не в интересах НАТО, не в интересах Европы, не в наших интересах, чтобы агрессия России против Украины превратилась в еще более масштабный пожар, чтобы эта война распространилась за пределы Украины, в Европу, или потенциально привела Россию к конфликту с НАТО и США. Это никому не интересно", – сказал Прайс.

Сергей Бережной
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Госдепартамент США военная помощь нэд прайс
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