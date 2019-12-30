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Госсекретарь США Помпео встретится в Киеве с Зеленским

Госсекретарь США Помпео встретится в Киеве с Зеленским - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
30.12.2019, 16:37

Также Помпео встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком

Госсекретарь США Майкл Помпео 3 января 2020 года посетит Киев с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В Киеве Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Госсекретарь США также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе.

Кроме того Помпео встретится с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства Украины.

4 января Помпео в Минске встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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