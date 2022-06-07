Госспецсвязи дал советы по поддержанию связи украинцам на оккупированных территориях

Россияне активизировали свою деятельность по отключению украинцев на временно оккупированных территориях от связи и интернета, чтобы они не могли узнать правду о ситуации в Украине и мире, о ходе боевых действий и о зверствах, которые совершает Россия против украинцев. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там дали советы украинцам на оккупированных территориях.

Читайте также: Оккупанты заблокировали украинскую телефонную связь и интернет в Мелитополе – мэр

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.