Госспецсвязи дал советы по поддержанию связи украинцам на оккупированных территориях
07.06.2022, 20:21
Мобильная связь (фото - unsplash.com)
Россияне активизировали свою деятельность по отключению украинцев на временно оккупированных территориях от связи и интернета, чтобы они не могли узнать правду о ситуации в Украине и мире, о ходе боевых действий и о зверствах, которые совершает Россия против украинцев. Об этом сообщает Госспецсвязи.
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Там дали советы украинцам на оккупированных территориях.
- Если нет сети вашего оператора – попробуйте подключиться к другим украинским мобильным операторам с помощью национального роуминга.
- По возможности не покупайте российские SIM-карты. Как держать связь с родными при отсутствии украинской мобильной связи.
- Если покупать SIM-карту все же приходится, попытайтесь получить ее без паспорта – не передавайте оккупантам свои персональные данные.
- Если ваш интернет-провайдер подключен к украинской интернет-сети, старайтесь общаться со всеми через мессенджеры в домашней Wi-Fi сети, ограничьте общение в мобильной сети российских операторов.
- Если ваш интернет-провайдер подключен к российской сети, всегда используйте VPN-сервис на телефоне и компьютере.
- Не храните в телефоне информацию, которая может навредить.
- Используйте мессенджеры с открытым кодом.
- Смотрите украинское телевидение на открытом спутнике, слушайте наше радио на средних радиоволнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) или в приложении Дія.
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