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Госспецсвязи дал советы по поддержанию связи украинцам на оккупированных территориях

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 20:21
Госспецсвязи дал советы по поддержанию связи украинцам на оккупированных территориях - Фото
Мобильная связь (фото - unsplash.com)

Россияне активизировали свою деятельность по отключению украинцев на временно оккупированных территориях от связи и интернета, чтобы они не могли узнать правду о ситуации в Украине и мире, о ходе боевых действий и о зверствах, которые совершает Россия против украинцев. Об этом сообщает Госспецсвязи.

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Там дали советы украинцам на оккупированных территориях.

Читайте также: Оккупанты заблокировали украинскую телефонную связь и интернет в Мелитополе – мэр

Вадим Ребрина
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интернет связь Госспецсвязи
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