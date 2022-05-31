Оккупанты заблокировали украинскую телефонную связь и интернет в Мелитополе – мэр

Россияне в Мелитополе заблокировали украинскую телефонную связь и интернет, "чтобы изолировать жителей оккупированного города". Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, в последние дни по городу оживленно передвигается техника оккупантов. Это также стало одной из причин отключения связи — чтобы украинские спецслужбы не могли отслеживать передвижение.

Кроме того, вчера в центре Мелитополя произошел взрыв, в результате которого были ранены двое людей, представлявшихся "новой властью" в Терпеньевской ОТГ, сообщил Федоров. "Таким образом, по всей видимости, рашисты начинают зачистку коллаборантов", – сказал мэр. По его словам, это событие также могло стать причиной отключения связи.

Вместе с тем, россияне начали продавать сим-карты неизвестного оператора. Федоров призвал жителей города черпать информацию из официальных украинских Telegram-каналов и через VPN.

Также мэр сообщил, что мелитопольцам приходят СМС с вопросами по поводу их отношения к российским оккупационным властям. Он призвал не отвечать на такие сообщения.

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Вадим Ребрина

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