"Готов жить и умереть без имени". Оккупантам промывают мозги для войны с Украиной – ГУР МО

Главное управление разведки Минобороны изучает пропагандистский "кодекс чести", который перед войной массово раздали российским войскам. Скрины материалов, изъятых у пленных и погибших оккупантов, ГУР МО выложило в Facebook. Конспирология, ксенофобия и извращение истории: как промывают мозги для войны с Украиной.

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Так называемый "кодекс чести современного российского офицера" издан министерством обороны России для обязательного изучения и использования военными. Это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.

Текст полон ненависти, фашистской пропаганды войны и примитивных конспирологических теорий. "Очевидно, рассчитано на очень необразованных людей", – говорят в ГУР.

"Россия и российская армия – это последний рубеж от пришествия сатанинского "нового мирового порядка". Этот тезис – прямая отсылка к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора, которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.

"Русским офицером может быть не россиянин по происхождению". Российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".

"Русский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы, отмечают в ГУР.

В "кодексе" также содержатся пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта: Путина, Шойгу и других. Так, министр обороны России Шойгу откровенно лжет, что "Россия существует уже 1152 года, и об нее сломал зубы не один западный император".

Согласно "документу", задача русского офицера состоит только в "служении отечеству", а фактически – правящему режиму. И ни слова о защите собственного народа.

"Пропаганда среди российских военных давно соответствует худшим тоталитарным образцам", – констатируют в ГУР МО.

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Валерия Кондратова

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