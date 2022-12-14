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Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 15:19
Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии Русь единая в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В СБУ говорят, что обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов, в которых они призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и дают "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине, сообщили в спецслужбе.

Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото

Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото

Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото

Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото

По оперативной информации СБУ, функционеры КПУ планировали использовать весь арсенал пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области.

Готовились поддержать оккупантов. СБУ провела обыски у членов запрещенных партий – фото

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, открытого следователями Службы безопасности по статье о захвате государственной власти, продолжаются следственные действия.

  • Также сегодня СБУ пришла с контрразведывательными проверками в храмы УПЦ Московского патриархата в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Вадим Ребрина
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сбу пропаганда кпу
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