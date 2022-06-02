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Готовим врагу сюрпризы: Залужный и Ермак обсудили военную помощь с партнерами из США

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 14:21
Готовим врагу сюрпризы: Залужный и Ермак обсудили военную помощь с партнерами из США - Фото
Андрей Ермак (Фото - пресс-служба ОП)

В новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракетные системы HIMARS, вертолеты Ми-17, Javelin, радиолокационные системы и боеприпасы. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. 

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Ермак написал, что они вместе с Главкомом ВСУ Валерием Залужным провели сегодня телефонный разговор с советником Белого Дома по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

В ходе разговора обсуждался состав военной помощи, которую США намерены предоставить Украине. Ермак утверждает, что в него войдут РСЗО HIMARS, вертолеты Ми-17, противотанковые системы Javelin, тактические машины, РЛС и боеприпасы.

Ермак подчеркнул, что это "не последняя помощь" от США, и что в разговоре также обсуждалось, что еще нужно Украине для отражения агрессии РФ.

"Могу сказать, что мы обговаривали и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", – добавил Ермак.

Сергей Бережной
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Валерий Залужный военная помощь HIMARS Марк Милли андрей ермак Джейк Салливан Javelіn
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