"Готовность ядерных сил". США испытали межконтинентальную ракету, заранее уведомили РФ

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщается в Twitter авиабазы Ванденберг, где проходили испытания.

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Ракету запускали без заряда глубокой ночью 7 сентября. Такие испытания указывают важность межконтинентальных баллистических ракет и является ключом для доминирования в эпоху стратегической конкуренции, отмечают военные.

Еще до испытаний на сайте авиабазы Ванденберг сообщалось, что этот запуск – рутинный, один из запланированных на года вперед. О нем заранее уведомили Россию.

Цель программы испытательных пусков – показать готовность ядерных сил США и вселить уверенность в эффективности средств ядерного сдерживания, отмечало командование глобального удара ВВС США.

Межконтинентальная ракета Minuteman III весит 36 тонн, способна нести ядерный заряд и развивать скорость до 24 000 км/ч.

Мир должен будет жестко пресечь попытку РФ применить ядерное оружие, написали главком ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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Марко Сировой

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