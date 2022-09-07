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"Готовность ядерных сил". США испытали межконтинентальную ракету, заранее уведомили РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 18:10
Испытание ракеты Minuteman III (фото - SLDDelta30, Twitter)

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщается в Twitter авиабазы Ванденберг, где проходили испытания.

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Ракету запускали без заряда глубокой ночью 7 сентября. Такие испытания указывают важность межконтинентальных баллистических ракет и является ключом для доминирования в эпоху стратегической конкуренции, отмечают военные.

Еще до испытаний на сайте авиабазы Ванденберг сообщалось, что этот запуск – рутинный, один из запланированных на года вперед. О нем заранее уведомили Россию.

Цель программы испытательных пусков – показать готовность ядерных сил США и вселить уверенность в эффективности средств ядерного сдерживания, отмечало командование глобального удара ВВС США.

Межконтинентальная ракета Minuteman III весит 36 тонн, способна нести ядерный заряд и развивать скорость до 24 000 км/ч.

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Марко Сировой
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