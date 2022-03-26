Готовят к менее грандиозным "победам". РФ изменила риторику о войне против Украины – ЦПД

Российская пропаганда изменила риторику о войне против Украины, россиян готовят к менее грандиозным победам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что начальник генштаба вс РФ Сергей Рудской продвигает нарратив, что основная цель российской армии – освобождение Донбасса.

"О денацификации и демилитаризации нашей страны Рудской последние несколько дней не вспоминает", – говорят в ЦПД.

Кроме того, международный отдел пропагандистского медиа РИА публикует карту, на которой не зафиксировано наступление российских войск ни по одному из направлений в течение двух недель.

Более того, на пропагандистской карте изображено скопление украинских сил возле временно заблокированных РФ населенных пунктов.

"Эти факты могут свидетельствовать о том, что враг постепенно меняет информационную почву для русского населения. Поскольку "спецоперация" пошла не по запланированному в кремле сценарию, россиян готовят к менее грандиозным "победам"", – подытожили в ЦПД.

Читайте также: Россия сосредоточилась на попытке захватить восточные области Украины, а не Киев – Reuters

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.