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Готовят к менее грандиозным "победам". РФ изменила риторику о войне против Украины – ЦПД

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 09:20
Готовят к менее грандиозным
Сожженная российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Российская пропаганда изменила риторику о войне против Украины, россиян готовят к менее грандиозным победам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Отмечается, что начальник генштаба вс РФ Сергей Рудской продвигает нарратив, что основная цель российской армии – освобождение Донбасса.

"О денацификации и демилитаризации нашей страны Рудской последние несколько дней не вспоминает", – говорят в ЦПД.

Кроме того, международный отдел пропагандистского медиа РИА публикует карту, на которой не зафиксировано наступление российских войск ни по одному из направлений в течение двух недель.

Более того, на пропагандистской карте изображено скопление украинских сил возле временно заблокированных РФ населенных пунктов.

"Эти факты могут свидетельствовать о том, что враг постепенно меняет информационную почву для русского населения. Поскольку "спецоперация" пошла не по запланированному в кремле сценарию, россиян готовят к менее грандиозным "победам"", – подытожили в ЦПД.

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Марк Сировой
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