Россия сосредоточилась на попытке захватить восточные области Украины, а не Киев – Reuters

Российские оккупационные войска сосредоточены на захвате восточных областей Украины, а не Киева. Они хотят отрезать украинские силы на востоке от остальной части страны, а затем использовать это преимущество во время переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.



"Они уделяют этому первоочередное внимание, и мы согласны с этим, наша информация совпадет с этим", — сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.



По словам представителя министерства, режим Кремля может переключиться на более ограниченные цели из-за того, что столкнулся с ожесточенным сопротивлением украинцев в течение месяца войны.



Чиновник добавил, что действия России становятся становятся более агрессивными в районе Донбасса. Это связано с тем, что они "сделали его более приоритетным в своем списке". Российские войска застряли около украинской столицы, поэтому занимают вокруг Киева оборонительные позиции.



В Минобороны США утверждают, что Россия может перебросить войска из оккупированных районов Грузии в Украину. В Вашингтоне предполагают, что их намерены отправить на Донбасс.

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Яна Катасонова

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