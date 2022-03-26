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Россия сосредоточилась на попытке захватить восточные области Украины, а не Киев – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 02:59
Россия сосредоточилась на попытке захватить восточные области Украины, а не Киев – Reuters - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска сосредоточены на захвате восточных областей Украины, а не Киева. Они хотят отрезать украинские силы на востоке от остальной части страны, а затем использовать это преимущество во время переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

"Они уделяют этому первоочередное внимание, и мы согласны с этим, наша информация совпадет с этим", — сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.

По словам представителя министерства, режим Кремля может переключиться на более ограниченные цели из-за того, что столкнулся с ожесточенным сопротивлением украинцев в течение месяца войны.

Чиновник добавил, что действия России становятся становятся более агрессивными в районе Донбасса. Это связано с тем, что они "сделали его более приоритетным в своем списке". Российские войска застряли около украинской столицы, поэтому занимают вокруг Киева оборонительные позиции.

В Минобороны США утверждают, что Россия может перебросить войска из оккупированных районов Грузии в Украину. В Вашингтоне предполагают, что их намерены отправить на Донбасс.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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минобороны Донбасс война
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