ГПУ: Интервью Левина по делу Гандзюк – способ защиты Мангера

Алексей Левин (фото - скриншот с видео)

Следствие рассматривает интервью Алексея Левина, одного из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, исключительно как способ защиты самого Левина и еще одного подозреваемого – главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

В интервью Левин рассказал о том, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук якобы просил его помочь "как-то наказать" Гандзюк.

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"Видео Алексея Левина, которое недавно появилось в сети Интернет, рассматривается исключительно как способ защиты подозреваемых в убийстве: Левина и Владислава Мангера, адвокаты которого организовали это интервью", - написал Лысенко.

По его словам, интервью не имеет "никакого доказательственного значения".

Представитель ГПУ также отметил, что видео появилось именно тогда, когда суд в Киеве рассматривает изменения меры пресечения для Мангера.

Вместе с тем Лысенко отметил, что следствие никогда не отвергало возможности привлечения к ответственности других участников преступления, кроме тех, которые уже проходят по делу.

"Одновременно уполномочен заявить, что в этом видео Левина для нас нет новостей в связи с тем, что в последнее время следствие получило дополнительные доказательства, которые могут привести к расширению круга подозреваемых в заказе и организации преступления", - написал Лысенко.

Он отметил, что как только эти доказательства будут достаточными для предъявления подозрения, прокуратура сделает все необходимые процессуальные действия.