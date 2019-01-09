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09.01.2019, 21:20

ГПУ нашла доказательство финансирования Россией боевиков ЛНР

ГПУ нашла доказательство финансирования Россией боевиков ЛНР - Фото
Фото: gp.gov.ua

Это доказательство будет использовано в делах против РФ в международных судебных инстанциях, отметили в Генпрокуратуре

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В Луганской области обнаружен тайник с продуктовыми наборами для военнослужащих Вооруженный сил РФ, огнеметом "Шмель" и боеприпасами российского производства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Тайник обнаружен в районе села Лобачево Новоайдарского района (находится под контролем Украины) и села Желтое Славяносербского района (находится под контролем террористической организации ЛНР).

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В ГПУ говорят, что тайник по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами террористов.

В нем хранились два продуктовых набора для военнослужащих ВС РФ, один реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Россия.

В Генпрокуратуре заявили, что это является доказательством финансирования Российской Федерацией боевиков ЛНР.

Это доказательство будет использовано в делах против РФ в международных судебных инстанциях, отметили в ГПУ.  

В конце прошлого года СБУ заявила, что в Днепропетровской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации ДНР. 

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Теги: генпрокуратура, Донбасс, терроризм, лнр
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