Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.02.2019, 10:49

ГПУ назвала семь военных РФ, подозреваемых в захвате кораблей ВМС

ГПУ назвала семь военных РФ, подозреваемых в захвате кораблей ВМС - Фото
Фото: ЕРА

Украина сообщила еще семи военнослужащим России о подозрении в нападении на корабли ВМС в Черном море и захвате экипажа

Реклама
Реклама

16 февраля следователи управления СБУ в Одесской области сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины еще семи военнослужащим России. Об этом заявила пресс-секратарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"На основне собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - сказано в сообщении.

Реклама

В частности, Украина подозревает генерал-полковника Дворников А.В. - командующего войсками Южного военного округа РФ, вице-адмирала Моисеева А.А. - командующего Черноморского флота РФ, а также пять военнослужащих-пограничников так называемого Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым. 

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

Отправить:
Распечатать:
Теги: генпрокуратура, Россия, война, вмс, Крым, фсб, оккупация крыма, подозрение, агрессия рф, захват моряков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 