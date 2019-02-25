ГПУ назвала семь военных РФ, подозреваемых в захвате кораблей ВМС

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16 февраля следователи управления СБУ в Одесской области сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины еще семи военнослужащим России. Об этом заявила пресс-секратарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"На основне собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - сказано в сообщении.

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В частности, Украина подозревает генерал-полковника Дворников А.В. - командующего войсками Южного военного округа РФ, вице-адмирала Моисеева А.А. - командующего Черноморского флота РФ, а также пять военнослужащих-пограничников так называемого Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.