ГПУ открыла уголовное дело против "Динамо" Киев – СМИ

Генпрокуратура открыла уголовное производство по подозрению против служебных лиц киевского футбольного клуба "Динамо". Об этом со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований по делу №42019000000002028 от 17 сентября пишет ЗН.
Следователи ГПУ утверждают, что сотрудники клуба уклонялись от уплаты налогов "в особо крупных размерах" по схемам финансирования ООО ФК "Динамо" Киев через банковские счета в офшорах. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК).
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