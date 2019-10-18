ГПУ открыла уголовное дело против "Динамо" Киев – СМИ

Стадион Динамо (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Генпрокуратура открыла уголовное производство по подозрению против служебных лиц киевского футбольного клуба "Динамо". Об этом со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований по делу №42019000000002028 от 17 сентября пишет ЗН.

Следователи ГПУ утверждают, что сотрудники клуба уклонялись от уплаты налогов "в особо крупных размерах" по схемам финансирования ООО ФК "Динамо" Киев через банковские счета в офшорах. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК).

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с налогами. В ладельцы клуба - СМИ неоднократно писали о проблемах руководства ФК ДКладельцы клуба - Игорь Суркис и нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис , братья.

Месяц назад футболисты столичного "Динамо" начали групповой турнир Лиги Европы с победы над шведским "Мальме".

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