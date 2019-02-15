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15.02.2019, 17:30

ГПУ ответила Схемам по делу Арконы Газ-Энергия

ГПУ ответила Схемам по делу Арконы Газ-Энергия - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Законных оснований для передачи дела об Арконе в НАБУ нет, ее лицензию стребуем отменить через суд, говорят в ГПУ

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ГПУ проводит досудебное расследование возможных злоупотреблений при выдаче спецразрешений на пользование недрами, в том числе - выдаче спецразрешения компании Аркона Газ-Энергия. Об этом ГПУ сообщает у себя в Facebook.

Напомним, ранее журналисты программы Схемы заявили, что за компанией стоит близкое окружение президента Петра Порошенко и что расследование ГПУ на эту тему "больше похоже на игру в поддавки". По их данным, лицензия обошлась "в рекордно малую цену". Журналисты говорят также, что ГПУ дважды официально отказалась передавать все дело в НАБУ, хотя это их подследственность.

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ГПУ сообщает, что в этом производстве 8 июня прошлого года была назначена судебно-экономическую экспертиза, проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. В частности, эксперты должны выяснить, обоснована ли стоимость спецразрешения, которое получила Аркона Газ-Энергия. В настоящее время экспертиза продолжается.

"Сведений, которые бы свидетельствовали о подследственности уголовных правонарушений в указанном уголовном производстве детективам Национального антикоррупционного бюро Украины,… пока не установлено", - пишет ГПУ.

Генпрокуратура также указывает, что право на истребование уголовных другими органами противоречит уголовному процессуальному законодательству - в действующем УПК Украины отсутствует институт "истребование уголовных производств".

Поэтому, как пишет ГПУ, законных оснований для предоставления НАБУ материалов этого уголовного производства нет.

Ведомство сообщает также, что подало в Окружной админсуд Киева иск про признание противоправным и отмену приказа Госгеонедр о выдаче Арконе спецразрешения, а также про признание этой лицензии недействительной. Суд отказал в удовлетворении этого иска. Сейчас идет процедура обжалования, уточняет ГПУ.

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Теги: Аркона Газ-Энергия, гпу
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