Круговая порука, газ и Порошенко. Новое расследование Схем: видео

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого ведомство якобы пытается отобрать газовый бизнес у окружения президента Петра Порошенко, больше похоже на "игру в поддавки". Об этом говорится в материале программы Схемы.

"Эта история - яркая иллюстрация времена президентства Порошенко, с точки зрения отношения к государственным ресурсам и уважения к закону. В 2017 году одна никому неизвестная компания Аркона газ-энергия без конкурса получила от государства на 20 лет право добывать газ на Полтавщине", - отметила руководитель программы журналистских расследований Схемы Наталья Седлецкая у себя в Facebook.

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По ее словам, лицензия обошлась "в рекордно малую цену - фирма уплатила в бюджет всего $130 тыс".

По ее словам, запасы газа на месторождении в денежном выражении "достигают сотен миллионов долларов - есть соответствующие исследования и расчеты". Она уточнила, что журналисты выяснили, кому все-таки государство отдало за бесценок государственные недра.

"Мы провели расследование и обнаружили, что за этой фирмой стоит близкое окружение .. Петра Порошенко. В частности, член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, и бывшие менеджеры из бизнес-структур президента, в том числе экс-директор его спортклуба 5 элемент. После выхода нашего расследования - детективы НАБУ открыли уголовное производство", - подчеркнула Седлецкая.

Она добавила, что не прошло и двух месяцев, как аналогичное дело по таким же фактам открыли и "подчиненные Луценко, из известного "департамента Кононенко-Грановского" ГПУ.

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"И начали играть на опережение. Во время обысков изъяли часть важных для дела документов", - добавила Седлецкая.

Генпрокуратура дважды официально отказалась передавать все дело в НАБУ, хотя это их подследственность.

"Чтобы установить стоимость лицензии, подчиненные Луценко обратились за экспертизой в Киевский научный институт судебных экспертиз. Институт возглавляет Александр Рувин, то, что чаевничает с депутатом БПП Грановским и уже неоднократно спасал команду президента, например в деле Насирова", - отметила Седлецкая.

Она добавила, что журналисты видели проект заключения, который институт готовит на заказ Луценко.

"Там сказано, что стоимость лицензии была рассчитана правильно, то есть $130 тыс - это адекватная цена. Подчиненные Луценко уже пошли в суд, якобы пытаясь отсудить у фирмы Аркона полученную лицензию - в пользу государства. Вопрос цены (ключевой козырь) не рассматривается вообще, прокуроры оспаривают только процедурные моменты. И уже проиграли в первой инстанции", - уточнила Седлецкая.

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Журналист сказала, что сейчас идет рассмотрение апелляции прокуроров. "Если они и здесь проигрывают - все, можно считать, что Аркона в суде получила право на месторождение за бесценок", - резюмировала она.

Седлецкая утверждает, что для реализации такого замысла понадобилось контролировать не только прокуратуру, но и судей.

"Только дело попадает к судье Земляной, ее "берут на крючок". Как? Поднимается чья жалоба на судью двухлетней давности. Кто поднимает? Высший совет правосудия, членом которой является .. тот самый Алексей Маловацкий по квоте БПП, который сам связан с фирмой Аркона", - объяснила она.

Таким образом, именно от решения Высшего совета правосудия зависит сейчас судьба судьи Земляной.

2 ноября 2018 года сообщалось, что фирмы Павла Фукса и семьи Кацуб без конкурса получили участки месторождений в Полтавской области.