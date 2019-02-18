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18.02.2019, 14:30

ГПУ против НВ: у Луценко объяснили, почему интересуются изданием

ГПУ против НВ: у Луценко объяснили, почему интересуются изданием - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Новое время опубликовало материалы уголовного производства, не подлежащие огласке, говорят в ГПУ

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Издание Новое время опубликовало в статье материалы, которые запрашивала ГПУ у британских правоохранителей. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Анжрей Лысенко. Он уточнил, что речь идет о статье "Бриллиантовая дочь".

В рамках расследования дел "бриллиантовых прокуроров" ГПУ 8 сентября 2016 года обратилась за помощью. "В ответ на запрос пришли материалы, которые касаются расследования указанного уголовного производства", - пишет Лысенко.

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До этого, 17 августа, Новое время на интернет-портале опубликовало статью "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании", которая содержала фотокопии полученных материалов.

"Опубликованные в статье документы являются материалами уголовного производства, не подлежащие огласке, поскольку их публикация может повредить следствию и помочь подозреваемым избежать ответственности", - подчеркивает он.

ГПУ открыла уголовное производство от 23 марта 2017 года по факту разглашения неустановленными лицами сведений предварительного расследования (ч. 1 ст. 387 УК Украины). 16 мая издательскому дому Медиа-ДК, которому принадлежит портал Новое время, был направлен запрос о получении информации и копий документов в соответствии со ст. 93 УПК Украины, но издательский дом отказал.

В связи с этим ГПУ 1 февраля обратилась в суд с ходатайством о временном доступ к копиям материалов статьи. 4 февраля Печерский районный суд постановил дать ГПУ временный доступ к вещам и документам, о чем правоохранители 13 февраля сообщили Медиа-ДК.

Генпрокуратура у себя в Facebook подтвердила сообщение Лысенко.

Ранее сегодня в издании Новое время заявили, что Генпрокуратура может прийти в редакцию с обыском, если она не предоставит следователям запрашиваемую информацию.

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Теги: андрей лысенко, гпу, новое время, бриллиантовые прокуроры
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