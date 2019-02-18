ГПУ пришла к Новому времени по статье о "бриллиантовом прокуроре"

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В издании Новое время заявили, что Генпрокуратура может прийти в редакцию с обыском, если она не предоставит следователям запрашиваемую информацию. Об этом говорится в сообщении НВ под названием "ГПУ наступает на прессу".

4 февраля судья Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на электронные адреса издания его журналист Иван Верстюк. 13 февраля следователь ГПУ пришел в редакцию и вручил соответствующее постановление.

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Как уточнили в НВ, Верстюк – автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках, а расследование ГПУ касается его статьи "Бриллиантовая дочь" в августе 2016-го об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Британии. Издание опиралась в материале на данные Британского уголовного агентства.

Корниец – один из двух "бриллиантовых прокуроров": тех самых, которых задержали летом 2015 года на крупной взятке. Он был уволен, но дело по нему тянется до сих пор.

Верстюк пишет, что зампрокурора Киевской области с з/п 200 тысяч гривень в год заплатил более 120 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 млн грн) за обучение дочери в британских школах. ГПУ считает эти данные в статье "разглашением тайны следствия"; в июне 2017-го она уже допрашивала Верстюка.

Решение суда дает ГПУ "неограниченный доступ к редакционным материалам", пишет НВ. Издание пишет, что постановление нарушает не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации, о чем уже проинформировано ОБСЕ и ряд нардепов.

"НВ оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека", - отметили в издании, добавив, что их редакция "не впервые сталкивается с чрезмерным вниманием к своей работе со стороны ведомства Юрия Луценко".