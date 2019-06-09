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09.06.2019, 22:12

ГПУ возобновила расследование против Иванющенко - УП

ГПУ возобновила расследование против Иванющенко - УП - Фото
Юрий Иванющенко (фото - LIGA.net)

Подробности об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны 10 июня, сообщил источник

Генеральная прокуратура отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича  Юрия Иванющенко. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источникп, все подробности об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

4 июня стало известно, что прокуратура Одесской области в апреле закрыла уголовное производство против экс-нардепа Иванющенко, который находится в розыске.

В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции ЕС против Иванющенко.

В феврале 2017-го Верховный суд без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко.

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Теги: Юрий Иванющенко, гпу
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