ГПУ возобновила расследование против Иванющенко - УП

Юрий Иванющенко (фото - LIGA.net)

Генеральная прокуратура отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источникп, все подробности об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

4 июня стало известно, что прокуратура Одесской области в апреле закрыла уголовное производство против экс-нардепа Иванющенко, который находится в розыске.

В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции ЕС против Иванющенко.

В феврале 2017-го Верховный суд без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко.