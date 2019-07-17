ГПУ зовет Добкина - хотят допросить

Генеральная прокуратура вызвала нардепа от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина на допрос. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.
Нардеп будет свидетельствовать в деле о якобы попытке умышленного убийства беглого экс-президента Виктора Януковича.
"Гражданин Добкин Михаил Маркович, Вам необходимо явиться 25 июля 2019 года в 11:00 в управление расследований ГПУ для допроса в качестве свидетеля в криминальном производстве № 42015000000001067", - говорится в повестке.
Ранее Добкин заявил о своей готовности свидетельствовать по делу о госизмене Виктора Януковича.
11 июля суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды.
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