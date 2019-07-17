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17.07.2019, 09:43

ГПУ зовет Добкина - хотят допросить

ГПУ зовет Добкина - хотят допросить - Фото
Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат выступит в деле в качестве свидетеля

Генеральная прокуратура вызвала нардепа от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина на допрос. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ

Нардеп будет свидетельствовать в деле о якобы попытке умышленного убийства беглого экс-президента Виктора Януковича

"Гражданин Добкин Михаил Маркович, Вам необходимо явиться 25 июля 2019 года в 11:00 в управление расследований ГПУ для допроса в качестве свидетеля в криминальном производстве № 42015000000001067", - говорится в повестке. 

Ранее Добкин заявил о своей готовности свидетельствовать по делу о госизмене Виктора Януковича.  

11 июля суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды. 

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Теги: допрос, гпу, михаил добкин
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