ГПУ зовет Добкина - хотят допросить

Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральная прокуратура вызвала нардепа от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина на допрос. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.

Нардеп будет свидетельствовать в деле о якобы попытке умышленного убийства беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Гражданин Добкин Михаил Маркович, Вам необходимо явиться 25 июля 2019 года в 11:00 в управление расследований ГПУ для допроса в качестве свидетеля в криминальном производстве № 42015000000001067", - говорится в повестке.

Ранее Добкин заявил о своей готовности свидетельствовать по делу о госизмене Виктора Януковича.

11 июля суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды.

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