Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 21:24

ГПУ закрыла дело о "госизмене" Порошенко. Портнов уже обжалует

ГПУ закрыла дело о "госизмене" Порошенко. Портнов уже обжалует - Фото
Андрей Портнов (скриншот)

Портнов пообещал, что Луценко и Кизь "точно не будут работать в новой прокуратуре"

Генпрокуратура закрыла уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко о его возможной госизмене во время событий в Керченском проливе, когда РФ захватила украинские военные суда и их экипаж. Об этом theБабелю сообщили источники в правоохранительных органах.

Эту же информацию сообщил в Facebook бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, который и заявил на Порошенко.

Портнов говорит, что обжалует закрытие производства.

Бывший соратник Януковича утверждает, что к решению закрыть дело якобы причастны генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Сергей Кизь. Портнов заявил, что Луценко и Кизь "точно не будут работать в новой прокуратуре". "Мы вас вывернем наизнанку", - добавил он.

21 мая Госбюро расследований начало досудебное рассмотрение факта возможной государственной измены Порошенко по заявлению Портнова.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, госизмена, юрий луценко, гбр, Андрей Портнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 