ГПУ закрыла дело о "госизмене" Порошенко. Портнов уже обжалует

Андрей Портнов (скриншот)

Генпрокуратура закрыла уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко о его возможной госизмене во время событий в Керченском проливе, когда РФ захватила украинские военные суда и их экипаж. Об этом theБабелю сообщили источники в правоохранительных органах.

Эту же информацию сообщил в Facebook бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, который и заявил на Порошенко.

Портнов говорит, что обжалует закрытие производства.

Бывший соратник Януковича утверждает, что к решению закрыть дело якобы причастны генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Сергей Кизь. Портнов заявил, что Луценко и Кизь "точно не будут работать в новой прокуратуре". "Мы вас вывернем наизнанку", - добавил он.

21 мая Госбюро расследований начало досудебное рассмотрение факта возможной государственной измены Порошенко по заявлению Портнова.