Гражданин Путин, мы докажем, что вы убийца, и скажем вам это в глаза в Гааге – Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину.

"Граждане России, если вы не прекратите эту войну, вы – соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений, преступлений против мира и человечности", – сказала Венедиктова.

Она перечислила часть преступлений российской армии, совершенных за последние сутки: расстрел семьи с ребенком в Киеве, атаку на детскую больницу, обстрел машины скорой и ракетные удары по жилым домам, а также техногенные аварии.

"Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян", – сказала генпрокурор.

Венедиктова обратилась к Путину: "Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник XXI века. Это я вам официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придет время – мы скажем это вам в Гааге в глаза".

"И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтобы пришел грязный российский танк. Наша нация сшивается и крепнет. У вас нет шансов. Мы все равно победим", – сказала Венедиктова.

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Катерина Амеліна

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