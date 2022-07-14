Гражданские просят вывезти их из Святогорской Лавры, монахи выезжать отказываются – ГУР

На территории Святогорской лавры, которая постоянно обстреливается российскими оккупантами, до сих пор находятся до 600 мирных жителей. Они попросили об эвакуации. Около 100 монахов отказываются покидать территорию монастыря. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора из Святогорской лавры.

Около 70% из 600 мирных жителей на территории монастыря – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла в лавру еще до начала активных боевых действий.

"В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, около 100 монахов отказываются покидать территорию монастыря. Часть из них из-за ранений, возраста и болезней находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможной их эвакуацию. Для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь, сообщили в ГУР.

30 мая Святогорская лавра попала под обстрел российских оккупантов. Погибли двое монахов и монахиня, трое монахов были ранены.

Вадим Ребрина

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