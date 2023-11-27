Граница с Польшей. Варшава назвала ряд требований протестующих – заявление

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Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо украинскому коллеге Александру Кубракову с призывом выполнить требования польских протестующих, заблокировавших пункты пропуска на границе. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Польши.

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Ведомство указало, что одной из причин протеста польских перевозчиков является электронная очередь для грузовиков, возвращаемых в ЕС без груза, введенная Украиной. Отмечается, что такая система делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний.

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Адамчик призвал отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди по крайней мере на двух пунктах пропуска:

→ Зосин – Устилуг;

→ Нижанковичи – Мальховице.

Также министр обратился к еврокомиссару по транспорту Адине Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, отмененных для украинских транспортных фирм.

Он отметил, что инспекция автомобильного транспорта Польши выявляла нарушение правил со стороны украинских перевозчиков.

"Указанные действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры, чтобы устранить его [протест на границе] причины, лежащие в Украине и Европейском Союзе", – добавили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря в Брюсселе, где хотят обсудить последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.

Польские перевозчики 6 ноября начали блокировать границу с Украиной. Они требуют от своей власти изменить ситуацию, в которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места поляков".

Были перекрыты три пункта пропуска: Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская, Дорогуск – Ягодин. Перевозчики обещают проводить блокаду до 3 января 2024 года. А если их требования (главное – отмена транспортного безвиза для Украины) не будут выполнены, то блокирование границы продолжится.

С 23 ноября началось блокирование четвертого пункта пропуска Медыка – Шегини, под угрозой также Нижанковичи — Мальховице .

. Действующее польское правительство, доживающее последние недели, фактически самоустранилось от решения этой проблемы, Украина надеется на результативные переговоры с его преемником.

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