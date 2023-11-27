Кордон з Польщею. Варшава назвала низку вимог протестувальників – заява

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа українському колезі Олександру Кубракову із закликом виконати вимоги польських протестувальників, які заблокували пункти пропуску на кордоні. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури Польщі.

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Відомство вказало, що однією з причин протесту польських перевізників є електронна черга для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу, запроваджена Україною. Зазначається, що така система унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

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Адамчик закликав скасувати обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску:

→ Зосин — Устилуг;

→ Нижанковичі — Мальховіце.

Також міністр звернувся до єврокомісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм.

Він зазначив, що Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників.

"Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури, щоб усунути його [протест на кордоні] причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі", — додали в пресслужбі.

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У відомстві зауважили, що зараз триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня в Брюсселі, де хочуть обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Польські перевізники 6 листопада почали блокування кордону з Україною. Вони вимагають від своєї влади змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця поляків".

Були перекриті три пункти пропуску: Корчова — Краківець, Гребенне — Рава-Руська, Дорогуськ — Ягодин. Перевізники обіцяють здійснювати блокаду до 3 січня 2024 року. А якщо їхні вимоги (головна – скасування транспортного безвізу для України) не будуть виконані, то блокування кордону триватиме і надалі.

З 23 листопада почалось блокування четвертого пункту пропуску Медика — Шегині, під загрозою також Нижанковичі — Мальховіце.

Чинний польський уряд, який доживає останні тижні, фактично самоусунувся від розв'язання цієї проблеми, Україна сподівається на результативні переговори із його наступником.

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