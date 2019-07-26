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Грановский: Не очень хотел бы в Раду-овощебазу

Грановский: Не очень хотел бы в Раду-овощебазу - Фото
Грановский Александр
26.07.2019, 13:06

Народный депутат Александр Грановский, заявил, что он проиграл выборы, в том числе из-за "Светлаковых, сидящих перед телевизорами и жрущих бедрышки

Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Грановский, проигравший выборы в 169-м округе, заявил, что, если в Раде отменят депутатскую неприкосновенность и она превратится в "овощебазу", то он не хотел бы туда попасть. Об этом он сказал в интервью Украинской правде

"В случае, если парламент превратится в овощебазу, где голоса других будут не нужны, где нет неприкосновенности, а значит этими людьми можно легко руководить, я не очень хотел бы там быть", - заявил Грановский. 

Также нардеп выразил надежду на то, что депутатская неприкосновенность не будет снята, потому что, по его мнению, это "превратит парламент в абсолютно неэффективный орган, поскольку у любого президента, несмотря на имена, может появиться тяга и к диктатуре, и к узурпации". 

Говоря о причинах своего поражения Грановский заявил, что, среди прочего, Зеленскому удалось мобилизовать тех людей, которые раньше не голосовали. Нардеп назвал их "Светлаковыми, которые сидят перед телевизором и жрут бедрышки".  

"Для себя я сформулировал вывод, что человек, который подчеркивает, что он что-то делает для людей, тем самым ничего себе не прибавляет. Люди это видят, но не ценят. Какая разница, что ты добился открытия нового почтового отделения?... В понимании этих людей, ты итак этим должен заниматься" - подытожил Грановский. 

Еще один действующий народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко увидел две причины поражения в 94-м округе: во-первых, из-за "массива черного пиара". Нардеп заявляет, что "против него работали "Плюсы" и если бы не это, то шансов победить было бы больше".   

А во-вторых, "воспринимайте это как полушутку, но мне кажется, что граждане Украины решили отдать всю власть в одни руки, чтобы потом никто не говорил, что ему не хватает полномочий. Это такое коллективное решение большинства граждан нашей страны", - заявил Кононенко.

26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. С историческим для Украины результатом победила Слуга народа. 

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выборы игорь кононенко александр грановский
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