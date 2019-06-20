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20.06.2019, 13:37

Грицак пояснил, почему в СБУ нет дела против Портнова

Грицак пояснил, почему в СБУ нет дела против Портнова - Фото
Андрей Портнов (скриншот)

Глава СБУ рассказал, есть ли дела против экс-замглавы АП и какое дело открыто против Медведчука

В 2015-м году Генпрокуратура завела два уголовных дела против замглавы Администрации президента при беглом экс-диктаторе Викторе Януковиче Андрея Портнова. Расследовали их следователи СБУ. Однако факты, которые сообщил заявитель на Портнова не подтвердились и дела были закрыты. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью РБК-Украина.

Два дела против Портнова открыли по ч.3 ст109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса, позже их объединили в одно производство. Основание для производств, пояснил Грицак, - заявление гражданина Украины, который утверждал, что Портнов якобы предоставлял спецслужбам РФ доступ к информации, которая представляет собой государственную тайну, а также призывал к насильственной смены власти или свержению конституционного строя в Украине.

В ходе расследования эти обвинения не подтвердились и дело было закрыто.

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Грицак также пояснил, что сейчас СБУ ведет дело против одного из лидеров пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктора Медведчука. Дело открыто по ч. 1 ст. 110 и ч.1 ст. 111 УК – посягательство на территориальную целостность и госизмена, из-за публичных высказываний Медведчука, в том числе в Москве, в январе и марте 2019-го.

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Теги: василий грицак, сбу, виктор медведчук, Андрей Портнов
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